Perché gli utenti stanno sempre più eliminando le app di appuntamenti e scegliendo le chat video

L'industria degli appuntamenti su Internet non si ferma — è un dato di fatto. Stanno emergendo nuovi servizi di incontri online e quelli esistenti si stanno attivamente sviluppando, introducendo nuove funzionalità e cercando di attirare l'attenzione del maggior numero di utenti possibile. Ma allora perché, in questo caso, con tutti gli sforzi degli sviluppatori, stiamo osservando la tendenza opposta da più di un anno a questa parte: sempre più persone stanno eliminando le applicazioni di appuntamenti, preferendo il formato di chat video?

Oggi cercheremo di analizzare questo problema da vicino e capire quale sia stato il momento nella storia moderna in cui i tradizionali servizi di incontri web hanno lasciato il posto alle chat roulette. Siamo sicuri che troverai molte cose interessanti!

Un po' di storia: l'ascesa e il declino degli appuntamenti tradizionali sul web

Forse il primo passo importante per l'industria degli appuntamenti online è stata la comparsa del sito web Match.com. In generale, è diventata la prima piattaforma di incontri online del tipo di quelle che siamo abituati a vedere oggi. Il sito è stato lanciato nel 1995. Da allora, c’è stato un numero enorme di siti di incontri alternativi che, nel grande schema delle cose, non erano molto diversi da Match.com.

La situazione è cambiata in modo significativo solo nel 2012, quando è stata lanciata l'app di appuntamenti Tinder. È da questo momento che inizia l'era delle applicazioni di appuntamenti. Badoo, Bumble e dozzine di altri servizi web hanno iniziato a svilupparsi attivamente subito dopo Tinder. Le nuove app hanno reso il processo di appuntamenti online più divertente, aggiunto elementi di gamification (utilizzo di dinamiche proprie del gioco) e permesso di rimanere sempre in contatto. Dopotutto, il telefono di una persona è sempre a portata di mano. Quindi, è diventato molto più facile e più conveniente fare conoscenza.

Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che sulla scia dei tradizionali siti e applicazioni di incontri, è nata un’alternativa completamente diversa: le chat video casuali. Le prime chat video di questo tipo sono apparse nel 2009. Questi erano i siti Omegle e Chatroulette, che collegavano interlocutori in modo casuale tramite video e consentivano di comunicare su quasi tutti gli argomenti.

Si è scoperto che il formato della chat roulette è estremamente interessante per il pubblico per diversi motivi:

La roulette della chat casuale consente di risparmiare molto tempo, perché qui comunichi tramite video invece di perdere tempo in lunghi messaggi. La comunicazione in una chat video è il più vicino possibile a quella reale, perché vedi l'interlocutore, senti la sua voce, guardi le espressioni facciali e i gesti. Quasi come nella vita reale!

La chatroulette casuale è gratuita nella maggior parte dei casi, o almeno molto più economica rispetto all'utilizzo di siti e app di incontri tradizionali Nella chat video, comunicando con gli stranieri, puoi migliorare la tua padronanza della lingua straniera. Soprattutto la sua versione colloquiale, che è molto utile. La chat roulette ti dà l'opportunità di passare istantaneamente al prossimo interlocutore se la conversazione con il precedente non ha funzionato per qualche motivo.

Il primo picco della popolarità delle chat video è arrivato nel 2010, quando il mondo ha iniziato a conoscerle e gli utenti hanno scoperto questo formato insolito. Successivamente, l'interesse per questo formato ha iniziato a diminuire gradualmente tra l'emergere di troppe chat video e la crescita della popolarità di app di appuntamenti come Tinder. Tuttavia, già nel 2020, sullo sfondo della pandemia di Covid-19, abbiamo assistito a una nuova impennata della popolarità delle chat roulette casuali. Inoltre, a causa della crescente domanda, molte app di appuntamenti tradizionali si sono affrettate a implementare la funzionalità di chat video per mantenere il loro numero di utenti. Pertanto, oggi quasi tutte le applicazioni di appuntamenti hanno già una funzione di videochiamata. Ma nonostante questo, milioni di utenti nel mondo preferiscono la solita chat video casuale.

Se stai cercando una video chat casuale per te in questo momento, possiamo consigliarti le seguenti opzioni:

Videochat IT: videochat con ragazze che offre ai suoi utenti un filtro di genere privo di errori, un traduttore integrato, eccellente supporto e moderazione.

Azar: videochat chat roulette casuale con filtri di genere e geografici, sito web user-friendly e app mobili. In Azar, puoi anche ospitare flussi video online per più spettatori.

Chatspin: chat video casuale piuttosto "classica", con un buon set di funzionalità ma con una caratteristica molto interessante: maschere A / I integrate che nascondono il viso. Estremamente utile per chi persegue anonimato e riservatezza.

Camsurf: chat video con un filtro di genere e una ricerca di interlocutori per interessi. I titolari di account Premium possono anche nascondere la loro posizione, mostrare un badge di verifica ad altri utenti, includere un messaggio introduttivo e altro ancora.

OmeTV: chat video casuale minimalista con filtri di genere e geografici, nonché un traduttore di messaggi integrato per una comunicazione confortevole con gli stranieri.

LivU: videochat molto semplice con un filtro di genere e un messenger integrato piuttosto funzionale.

Chatrandom: videochat con filtri di genere e geografici, nonché chat room tematiche per molti partecipanti. C'è una chat separata con le ragazze, ma l'accesso ad essa è a pagamento.

HOLLA: chat di testo e video casuali per appuntamenti rapidi e comunicazioni piacevoli. Per una ricerca più accurata degli interlocutori, viene fornito un filtro geografico.

Ci sono opzioni più che sufficienti, come puoi vedere. Puoi scegliere una chat video che soddisfi pienamente le tue esigenze e desideri personali. Oppure puoi cercare siti analoghi. Ce ne sono molti e in futuro ce ne saranno ancora di più, perché la chat roulette è ora al culmine della sua popolarità.

Quindi eliminiamo le app di appuntamenti una volta per tutte?

In realtà, non saremmo così categorici a riguardo. Le app di appuntamenti hanno molti svantaggi e funzionalità specifiche che possono essere fastidiose. Ma questo non significa che sia impossibile incontrare persone interessanti qui e persino incontrare la tua futura anima gemella .

È assolutamente possibile!

Non devi abbandonare completamente le app di appuntamenti. Cerca almeno di passarci meno tempo, e fai conoscenza e comunica nelle chat video più spesso. Questo ti farà risparmiare molto tempo, ti darà emozioni come succede nella comunicazione dal vivo e aumenterà le possibilità di una conoscenza promettente. Ti piacerà sicuramente!