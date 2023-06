Quando parliamo di piccoli traslochi chiavi in mano come facciamo in questo articolo praticamente stiamo parlando di un servizio molto importante per tante persone che hanno le esigenze di trasferirsi da un'altra parte e devono spostare un quantitativo non esagerato di mobili e oggetti vari,e può essere uno spostamento da una casa all'altra o può essere anche uno spostamento da un ufficio all'altro,perché Spesso succede pure questo, e comunque le imprese di traslochi e danno una mano anche agli imprenditori che ne hanno bisogno perchè stanno cambiando sede all’azienda.

E quindi in poche parole stiamo parlando di un particolare tipo di trasloco per persone che hanno poche cose,ed è un trasloco che necessita un numero limitato di persone e di mezzi, e quindi parliamo di furgoni e cambiano varie per effettuarlo.

E adesso invece cercheremo di capire che cosa vuol dire l'espressione chiavi in mano che spesso sentiamo menzionare non solo per i traslochi, ma per tante altre cose.

Infatti con questa espressione facciamo riferimento alla possibilità di ricevere un servizio completo in questo caso di traslochi nel quale il cliente in questione praticamente non deve fare nulla,né nella pianificazione dello stesso e né per quanto riguarda poi la consegna di tutti gli oggetti e nella nuova casa.

Praticamente quello che dovrà fare è consegnare le chiavi di casa o dell'ufficio di cui ci vuole spostare anche le cose e poi ricevere nella nuova destinazione, così che ogni aspetto organizzativo sarà preso in carico da quell'impresa di traslochi che avranno scelto.

Un servizio di piccoli traslochi chiavi in mano può essere un servizio molto conveniente

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un servizio di piccoli traslochi chiavi in mano può essere un servizio molto interessante e molto conveniente perché ci sono tante cose incluse.

Intanto sicuramente ci sarà incluso lo smontaggio dei mobili così come il sollevamento e il trasporto degli stessi, nonché la custodia dell'imballaggio di oggetti delicati.

E poi per quanto riguarda i mobili chiaramente saranno di nuovo montati appena li porteranno nella nuova casa.

Altri servizi molto importanti naturalmente riguarderanno la rimozione dei rifiuti e poi anche tutto il materiale che serve per l'imballaggio e questo è un qualcosa che non si può trascurare per quanto riguarda la necessità di scatole o di nastro adesivo e anche bolle e imballaggi protettivi.

In genere questi traslochi richiedono delle tempistiche ridotte chiaramente quando ci si rivolge a dei professionisti esperti che lo fanno in modo efficiente e soprattutto ci garantiscono una certa accuratezza nell’imballaggio in modo che gli oggetti trasferiti vengono trasferiti in maniera sicura e quindi non si rompono.

Di sicuro è un servizio utile perché per esempio per quelle persone anziane che non vogliono e non possono affaticarsi nell'organizzare in prima persona un trasloco e troveranno questo servizio di cui abbiamo parlato in questo articolo davvero molto interessante è molto importante.

Tra l'altro ci sono molte imprese che lo offrono e quindi ci basta farci fare vari preventivi,e scegliere quello più conveniente.