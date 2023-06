Genoa, tre gli appuntamenti amichevoli nel ritiro estivo in Val di Fassa

Le date e la location erano state rese note già settimane fa, ora il programma del ritiro estivo del Genoa in preparazione della stagione '23/'24 si è delineato praticamente del tutto con uno dei tasselli più attesi dai tifosi: il calendario delle amichevoli.

I rossoblù, in ritiro in Trentino per due settimane dal 10 al 25 luglio, saranno di scena per tre appuntamenti, tutti al campo sportivo "Benatti" di Moena. Il primo appuntamento sabato 15 luglio alle 17.30 contro i dilettanti locali del Fassa Calcio, quindi martedì 18 alle 17 contro gli austriaci del WSG Tirol (squadra di Innsbruck che disputa la Bundesliga austriaca) e in chiusura sabato 22 con lo stesso orario contro il Venezia.

Dopodiché la compagine di mister Gilardino al momento in calendario ha il primo impegno ufficiale della stagione, nei 32esimi di Coppa Italia contro il Modena nel weekend dall'11 al 13 agosto.