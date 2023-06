Annalisa si sposa il 1 luglio a Tellaro. Tra gli ospiti nomi importanti del mondo dello spettacolo

Come anticipato da Savonanews, che ha dato in anteprima la notizia delle pubblicazioni di matrimonio (Leggi QUI), presto la cantante carcarese Annalisa convolerà a nozze. La cerimonia sarebbe previst a Tellaro, frazione di Lerici, in provincia di La Spezia, il 1 luglio il con il 42enne Francesco Muglia, manager di Costa.

A dare l'indiscrezione il quotidiano Il Messaggero, tra gli ospiti ci saranno nomi importanti del mondo dello spettacolo come Maria De Filippi, Chiara Ferragni, Fedez e Rudy Zerbi. Un matrimonio che la cantante avrebbe voluto tenere il più segreto possibile, cosa non facile per la sua notorietà.

La cantante, infatti, è sempre stata molto riservata per ciò che riguarda la sua vita privata. Quest'estate, oltre ai successi di Mon Amour e il più recente Disco Paradise con Fedez e gli Articolo 31, Annalisa completa i successi sposando il manager Muglia.