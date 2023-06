Stella, il nuovo campo sportivo di San Bernardo è realtà: inaugurazione il 14 luglio

Venerdì 14 luglio alle 21.00 verrà inaugurato e intitolato il nuovo campo sportivo di Stella San Bernardo.

Ad annunciarlo è il comune di Stella che ha ricordato che alle ore 21.30 verranno anche estratte le squadre per il torneo "Crunn-a de Nöcce" che si svolgerà dal 17 al 20 con finali il 23 luglio. Dovranno essere massimo 80 gli iscritti e il termine per l'iscrizione è il 12 luglio o ad esaurimento posti.

Nell'aprile del 2022 erano stati preliminarmente acquisiti gli accordi tra il comune di Stella, la Parrocchia e la Curia Diocesana per la realizzazione del manto sintetico.

Sono poi partiti i lavori per programmare e finanziare l'esecuzione a cura del comune grazie a risorse che sono state rese disponibili tramite i proventi previsti dalla realizzazione del parco eolico di Monte Greppino.

Il campo potrà essere utilizzato non solo per calcio ma anche per il tennis e forse l'hockey.