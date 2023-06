Varazze, l'hotel El Chico presenta istanza di svincolo alberghiero. Scontro in consiglio, la minoranza: "Città in declino dal punto di vista turistico"

L'hotel El Chico di Varazze presenta istanza di svincolo alberghiero per dare spazio al residenziale e si accende la discussione in consiglio comunale.

Negli ultimi mesi non stanno mancando le richieste delle strutture alberghiere varazzine di poter cambiare vocazione e nel caso dello storico immobile della Strada Romana l'esigenza è nata dall'impossibilità di adeguare complessivamente lo stesso.

"E' necessario interpretare l'oggettiva impossibilità di continuare l'attività alberghiera tenendo conto dell'insostenibilità dei costi necessari per ammordernare gli alberghi e del ragionevole tempo di rientro - ha spiegato il vicesindaco e assessore Filippo Piacentini ricordando che il Comune ha dato un incarico ad un tecnico per valutare l'effettiva impossibilità di poter fare investimenti e la percentuale del 30% che sarebbe destinata a residenze prima casa per dare la possibilità ai varazzini di poter venire a risiedere a Varazze e di acquistare in un complesso di nuova costruzione ad un prezzo agevolato.

"E' importante riuscire ad utilizzare i proventi derivanti dagli svincoli per un interesse pubblico in ambito turistico. Il soggetto che dovrà fare questa trasformazione dovrà pagare infatti una serie di oneri al comune. Abbiamo adottato una politica differente in questi ultimi anni di utilizzare gli scomputi non solo per realizzare immediatamente delle opere ma per fare delle progettazioni più ampie" ha spiegato il vicesindaco Filippo Piacentini ricordando la riqualificazione dell'ex hotel Cadiz e la richiesta dell'amministrazione che venga presentata una progettazione sull'ingresso di Corso Europa.

"Non si può tralasciare il Covid che ha avuto un impatto negativo su quella che è stata l'affluenza turistica, la peste suina perché stavamo facendo un percorso sull'outdoor destagionalizzando quelli che sono i flussi turistici e andando a riempire gli alberghi anche fuori stagione ed è stato un freno non da poco - prosegue Piacentini - C'è una guerra in corso che ha determinato svariate situazioni non per ultimo l'aumento dei costi dell'energia, la ricerca del personale, le autostrade".

Già nel 2016 l'hotel El Chico aveva presentato la richiesta di svincolo ma era stata bocciata dal consiglio comunale.

"Se andiamo avanti così non avremo più una struttura alberghiera al di là delle necessità dei singoli. Lo vogliamo fare un ragionamento sul turismo a Varazze?" ha detto il capogruppo di Varazze Domani Antonio Ghigliazza.

"In quasi tutti i consigli comunali fa specie che viene presentata un'istanza di svincolo alberghiero - ha proseguito la capogruppo del gruppo misto Claudia Callandrone - ci dobbiamo arrendere a questo cambiamento del mondo o forse sarebbe più opportuno trovare delle soluzioni ai problemi. Varazze dal punto di vista turistico ha grandi potenzialità".

"Mi piacerebbe che questa amministrazione portasse in consiglio comunale un rappresentante degli albergatori per capire le dinamiche. Sarei curioso di conoscere come mai ci sono strutture che finiscono in queste direzioni e altre che non ci finiscono" ha continuato il consigliere Giacomo Robello.

"E' anche un problema di ricambio generazionale, in questi anni molti albergatori hanno costruito un patrimonio immobiliare, se la famiglia va avanti e ci sono delle forze dentro l'attività c'è lo stimolo ad investire, se invece i figli e la maggior parte dei ragazzi di oggi non hanno voglia di fare questo sacrificio, preferiscono tirare i remi in barca e capitalizzare - puntualizza l'assessore Marilena Ratto - E' difficile anche reperire il personale perché i giovani non vogliono lavorare il sabato e la domenica".

"Linee turistiche, indirizzi, investimenti, fatico a vederli dopo i vostri 9 anni di amministrazione. Continuo a vedere una città in costante e continuo declino dal punto di vista turistico, che lavora solo il sabato e la domenica di bel tempo, che dal lunedì e il venerdì è una distesa di lettini sulla spiaggia e basta senza gente - l'attacco del consigliere Gianantonio Cerruti - Ho visto gettare nel c...o soldi per l'outdoor, abbiamo investito 2-300mila euro, risultati zero e siete ripartiti da capo. E dove sono gli investimenti sul turismo? Non ce ne sono".

"E' una pratica molto debole, quasi tutte hanno avuto le motivazioni dell'inconsistenza dal punto di vista economico ma c'erano anche delle motivazioni centrate - ha proseguito Cerruti - non ci sono vincoli dal punto di vista urbanistico, dov'è la collocazione in un ambito territoriale inidoneo?. C'è solo una motivazione economica".

"Mi sembra davvero non appropriato dare la colpa a qualcun altro. 9 anni sono un tempo lungo, avete buttato via i soldi dell'outdoor - ha concluso la consigliere Paola Busso - la nostra città sta sempre dando più spazio alle seconde case e sta completamente rinunciando ad una vocazione turistica".