Spotorno, il 28 giugno la presentazione del saggio dedicato a Lidia Poët

Mercoledì 28 giugno 2023 alle ore 21,00, nel Giardino di Villa la Carlina (Sala Convegni Palace in caso di maltempo) di Spotorno, presentazione, a cura del Circolo Socio Culturale “Pontorno” con il Patrocinio del Comune, del saggio “Lidia Poët-Vita e battaglie della prima avvocatessa italiana, pioniera dell’emancipazione femminile” (Ed. Graphot Torino) di Cristina Ricci.

Saranno presenti, con l’autrice, Gian Luca Giudice (Assessore alla Cultura) e Bruno Marengo (del Circolo Socio CuClturale “Pontorno”). Riccardo Giudice eseguirà brani musicali accompagnandosi con la chitarra.

Cristina Ricci, ideatrice e redattrice del portale SpiegaLeAli, dedicato al mondo femminile, con particolare riguardo per la situazione delle donne sole, è cresciuta ed ha vissuto per molti anni a Spotorno. Molti suoi racconti sono stati pubblicati in antologie.

Già tra i vincitori del contest La StampaAcademy (laboratorio di giornalismo d’innovazione), in questo suo primo saggio ha coniugato la passione per la storia con l’impegno per la piena realizzazione dell’emancipazione femminile.