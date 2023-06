Campo Solare ad Albenga, il consigliere Distilo critica la gestione da parte del Comune: "Malumore in città e proteste negli uffici"

"Il Campo Solare ad Albenga quest’anno ha avuto richieste da parte di 116 famiglie per luglio e 107 per agosto con solo 50 posti disponibili. Facendo una analisi attenta si scopre che, dei 50 posti disponibili, 25 vengono utilizzati per minori già in affido ai Servizi Sociali lasciando liberi solo 25 posti alle famiglie, con l’aggravante di 60 domande che sono state respinte". Lo afferma Diego Distilo, consigliere comunale ad Albenga.