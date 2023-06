Pochi volontari per consegnare la focaccia ai bambini ricoverati in Pediatria: lanciato l'appello

Pochi volontari per consegnare al mattino per colazione la focaccia ai bimbi ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Paolo di Savona e scatta la ricerca persone.

Sul gruppo Facebook "Savona E'" è stato lanciato un appello per andare in aiuto a "La Focaccia in Reparto", uno dei progetti più longevi, quasi 20 anni, dell'Associazione Cresc.I OdV, nato in collaborazione con l'Associazione Panificatori di Savona.

"I panifici che aderiscono all'iniziativa offrono la focaccia per un mese, ma purtroppo, in questo momento, abbiamo pochi volontari che ci aiutino a portare avanti questo servizio - spiegano nel gruppo - Il servizio è organizzato in turni settimanali dal lunedì al venerdì, la focaccia può essere ritirata dal panificio del mese tra le 07.00 e le 08.00 e poi consegnata in ospedale. Se avete voglia di prendere un piccolo impegno, ma dare un grande aiuto contattateci al numero 019-812944 dalle 09.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì".