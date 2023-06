Carcare, nuova manifestazione d'interesse per trovare il sostituto del dottor Ferraro

Da quando il dottor Alessandro Ferraro è andato in pensione il posto è scoperto ed è difficile trovare un sostituto. A maggio l'Asl aveva pubblicato una manifestazione d'interesse ma era andata deserta. I medici mancano per tutte le specialità, comprese quelle della medicina generale.

Ora l'Asl ci riprova con una nuova manifestazione d'interesse che viene rivolta anche ai medici specializzandi.

"E' intendimento dell’Azienda acquisire le manifestazioni di interesse da parte di medici laureati in medicina e chirurgia – spiega l'Asl2 - abilitati per il conferimento di un incarico provvisorio di medicina generale nel settore di assistenza primaria. Qualora il medico titolare dell’incarico sia iscritto a corsi di specializzazione o a corsi di formazione specifica in medicina generale, le ore di attività svolte dai suddetti medici devono essere considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche".

L'incarico provvisorio avrà durata di un anno, proprogabile, e le manifestazioni d'interesse devono essere prestate entro le 12 del 28 giugno.