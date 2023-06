Carenza impianti di climatizzazione sugli autobus Tpl, il caldo fa esplodere il problema: "Nessuno vuole assumersi responsabilità"

Manca l'impianto di climatizzazione sugli autobus di Tpl Linea e ancora una volta le organizzazioni sindacali e la rsu hanno segnalato la situazione di criticità visto anche il picco di caldo degli ultimi giorni.

"Per l’ennesimo anno siamo costretti a segnalare il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione nella maggior parte degli autobus della flotta di TPL Linea - spiegano dall'rsu aziendale - La nostra preoccupazione è che il microclima che inevitabilmente viene a crearsi all’interno dell’autobus possa causare improvvisi malori, sia per il conducente che per l’utenza, come avvenuto in passato a causa delle temperature elevate. Pertanto le OO.SS e RSU chiedono all’azienda di intervenire tempestivamente per risolvere il problema in tempi brevissimi".

"Rimarchiamo per l’ennesima volta la denuncia sullo stato precario dei mezzi, siamo all’inizio dell’estate e questo caldo non fa che preoccupare maggiormente il personale. La situazione estremamente critica avrà nella nostra provincia inevitabili conseguenze negative sulla qualità e quantità del Servizio erogato - continuano - Dare la colpa a certi mezzi vecchi è solo l’ennesima scusa di chi non sta facendo nulla, anche quelli nuovi spesso hanno problemi analoghi, la verità è che nessuno vuole assumersi responsabilità, la dirigenza è assente e nulla facente sui problemi reali che il personale e l’utenza devono subire tutti i giorni. La politica latita ormai da anni, una politica di emergenza, volta a cercare di 'rattoppare' le innumerevoli situazioni critiche, ci vuole invece politica strutturale e programmata. I Lavoratori non ci stanno a fare da parafulmine e assumersi continuamente responsabilità che non ci competono".

Per questo le segreterie Provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas e l'RSU di Tpl Linea con una lettera indirizzata al Prefetto Enrico Gullotti, al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, al sindaco Marco Russo e ai sindaci dei comuni soci, chiedendo con urgenza di essere ricevuti in un incontro "per una analisi dei gravi problemi organizzativi che colpiscono i Lavoratori di TPL Linea, in particolare i conducenti e come ricaduta anche l’utenza, per le critiche condizioni di funzionamento degli autobus".

"Problemi da molto tempo annunciati e aggravati dalle pesanti situazioni climatiche. La mancanza da parte degli Enti proprietari della società di giungere a dotare l’azienda di una governance competente e operativa preoccupano molto i Lavoratori e non si considerano accettabili i pesanti ritardi nella risoluzione dei problemi da tempo denunciati" puntualizzano nella missiva.