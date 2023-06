Celle, inaugurati i rinnovati giardini Mezzano: spazio ad un Baby Pit Stop e giochi per i bambini (FOTO)

Un baby pit stop, nuovi giochi per i bambini, percorsi e pannelli sensoriali e casette per gli uccellini.

Lo storico giardino cellese, di proprietà della famiglia Mezzano, negli anni 60 e fino alla fine degli anni 80 era stato gestito e coltivato da Andrea "Gino" Parodi e in suo ricordo nel 99 il nipote Alessandro gli aveva dedicato una frase posizionata sopra il pozzo a fianco della casetta presente, alla quale è stata aggiunta quest'anno dal figlio Derio una piastrella-foto.

Ora però la riqualificazione lo ha fatto diventare un vero e proprio spazio per i più piccoli, da zero a cinque anni.

Il comune, nel giugno del 2022 aveva svolto un sopralluogo con un gruppo di mamme e aveva optato per sistemare gli stabili presenti realizzando un nuovo bagno e uno spazio attrezzato per pappe e zona ristoro dando vita, con l'iscrizione al programma creato dall'Unicef, ad un Baby Pit Stop consentendo alle mamme di poter allattare e cambiare i propri bimbi. Le due casette hanno un lucchetto con codice, le mamme possono richiederlo recandosi in Comune presso l'ufficio IAT.