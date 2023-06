Ecco le previsioni meteo a cura di Limet per la giornata di oggi, domenica 25 giugno.



Cielo e Fenomeni: Stabile e soleggiato. Qualche nube sui rilievi nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Venti: Deboli meridionali sul settore centro-occidentale, moderati da ovest sull'estremo levante nel pomeriggio.

Mari: Quasi calmo o poco mosso.