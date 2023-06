Vigili del fuoco in azione nella tarda mattinata odierna nei boschi di Urbe dove, secondo quanto riferito, un anziano ha perso l'orientamento non riuscendo più a trovare la via per il ritorno a casa.

Sul posto hanno operato gli uomini del distaccamento di Varazze insieme all'unità cinofila, risultata decisiva ai fini della ricerca. La persona è stata ritrovata affaticata ma in buona salute.