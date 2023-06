Problemi di approvvigionamento d'acqua a Celle, il sindaco: "Situazione preoccupante, emetterò un'ordinanza"

"Ireti mi ha appena comunicato grossi problemi di approvvigionamento di acqua potabile legati ad una diminuzione importante della sorgente del Crivezzo".

Così il sindaco di Celle Ligure Caterina Mordeglia sulla problematica che si è venuta a creare dalla fonte di proprietà del comune presente sul territorio di Stella che alimenta anche il comune stellese e la frazione di Ellera ad Albisola Superiore.

"Inoltre questa mattina Ireti ha riscontrato un abnorme consumo che ha richiesto l'intervento di autotobotti per alimentare la rete dalle cisterne - ha continuato la prima cittadina - La situazione è preoccupante: Ireti mi ha preannunciato un possibile disservizio. Nei prossimi giorni dovrò emettere un'ordinanza di limitazione dell'uso. Appena sono stata informata della situazione, ho contattato i Sindaci Andrea Castellini e Maurizio Garbarini. Domani con Ireti pianificheremo insieme gli interventi".

"Chiedo sin da ora ai cittadini comportamenti responsabili: non usare l'acqua per riempire piscine sia fisse che mobili, per innaffiare il giardino e per tutti gli usi che non siano alimentari ed igienici" conclude Caterina Mordeglia.