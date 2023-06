Sampdoria calciomercato, il punto sulle trattative

Non soltanto la retrocessione ma aver rischiato di partire dai dilettanti. Un anno orribile per la Sampdoria sul campo e per questione extra calcio. Nelle scorse ore è stato però risolto quanto meno il problema dell’iscrizione al campionato cadetto. È dunque tempo di voltare pagina e pensare alla stagione che verrà.

Le scommesse sul calciomercato blucerchiato iniziano a muoversi, sia in entrata che in uscita. Diverse le trattative avviate che nel corso delle prossime settimane potrebbero essere definite. L’obiettivo della dirigenza, malgrado tutte le difficoltà, è mettere in piedi una rosa che possa lottare per un immediato ritorno in Serie A. La Sampdoria é presentata come una delle squadre con piú probabilitá di ottenere importanti risultati nella prossima stagione. Accanto a lei, nel gruppetto delle pretendenti al successo, figurano Bari, Parma e Reggina.

Il primo grattacapo da risolvere è relativo all’attaccante Manolo Gabbiadini, lo scorso anno a Cagliari ed autore della rete che ha permesso ai sardi di salire in massima serie. Di proprietà dei liguri, la volontà del giocatore è restare nella Sampdoria la prossima stagione, malgrado la retrocessione ma il Cagliari insiste nel volerlo in Serie A. Alla fine la nuova dirigenza blucerchiata deciderà tenendo conto dell’ingaggio e delle offerte che arriveranno in sede.

Per quanto riguarda il capitolo portieri, il riscatto di Falcone e la disponibilità di Audero a giocare anche in Serie B, permettono al club di scegliere con calma il da farsi. Come per Gabbiadini, si valuteranno le offerte e in base alle preferenze del tecnico, si faranno le giuste valutazioni. Nulla è ancora deciso su chi difenderà i pali della formazione blucerchiata nel prossimo campionato cadetto. Audero piace alla Lazio, in cerca di un vice di Provedel, ma anche all’Empoli che dovrebbe lasciar partire Vicario, pertanto alla ricerca di un valido sostituto.

Tra i giocatori di proprietà della Sampdoria che si sono messi in evidenza la scorsa stagione, c’è sicuramente Leonardo Benedetti, classe 2000, protagonista di un’ottima annata nel Bari. La società pugliese ha richiesto il rinnovo del prestito ma il giocatore piace ad altre squadre, fra cui la Salernitana. Previsto un incontro nei prossimi giorni della nuova proprietà con l’entourage del giocatore, per capire anche le preferenze del giovane centrocampista.

Nel frattempo è giunta la notizia dall’Inghilterra dell’interesse da parte del Luton Town per il giovane della primavera Samuel Ntanda. Classe 2005, ha debuttato in Serie A proprio nell’ultima partita di campionato contro il Napoli. Piace molto al club inglese appena promosso in Premier League. A fronte di un’offerta importante, la dirigenza blucerchiata potrebbe lasciarlo partire.

Infine il capitolo Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria, reduce da una deludente stagione a Benevento. Secondo gli ultimi rumor di mercato, piace al Palermo, destinazione peraltro gradita al calciatore. Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra i vertici delle due società, per valutare, insieme all’attaccante, una soluzione che possa accontentare tutte le parti. Appare al momento difficile un suo ritorno a Genova.