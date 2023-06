Non arriviamo impreparati! Non facciamoci sorprendere…i denti in estate sono cosa seria

Cari Lettori, non sto parlando degli esami di maturità, in corso in questi giorni, bensì dell’estate e delle vacanze (o, per chi lavora nel settore turistico, della stagione più impegnativa…).

So bene che, con queste belle giornate, l’ultima cosa che vi viene in mente è andare dal dentista… ma sarebbe un errore non farlo, per svariati motivi:

· Gli studi dentistici sono normalmente climatizzati, per cui potrebbe essere una “piacevole” pausa dalla calura estiva

· Il ridursi degli impegni scolastici offre maggiore libertà alle famiglie degli studenti, per cui ci si può ritagliare più facilmente lo spazio necessario.

· La stagione turistica, per chi lavora in questo ambito, non è ancora al suo apice e non si è ancora accumulata quella stanchezza che porta a desiderare solo… il letto.

· Gli studi dentistici sono in piena attività e, prima della eventuale chiusura estiva, c’è ancora tutto il tempo di intervenire e risolvere eventuali problemi.

· Ultimo, ma non per importanza, farsi rovinare le vacanze estive da un mal di denti è davvero da “salami”: non c’è niente di peggio che, al momento di godersi il meritato riposo dopo un anno di lavoro, dover vagare per farsi fare una terapia d’urgenza, magari da qualcuno che non conosciamo ma che è l’unico “trovato aperto” in quel momento. Se poi, anziché andare in vacanza, siamo tra quelli che in quei giorni devono lavorare, un problema ai denti in altissima stagione è un inconveniente ancora più spiacevole!

La soluzione, come dico sempre, è la prevenzione: se già non lo avete fatto, rimettetevi in pari con le visite di controllo e ridurrete parecchio la possibilità di incorrere in problemi imprevisti… a beneficio del vostro sorriso (e anche del portafoglio…).

