Manca poco ai saldi estivi 2023, Federmoda Savona: "Venga rispettata la nuova direttiva europea Omnibus"

Il 6 luglio 2023 cominciano i saldi, per quei negozi di abbigliamento/calzature/accessori/tessile che intendono applicarli.

"In Liguria nei 40 giorni precedenti sono vietati sconti e promo di qualsiasi tipo, ma è una legge regionale che in tanti violano, con totale mancanza di rispetto per i colleghi che le regole sono abituati a seguirle - dice la presidente di Federmoda Savona Donata Gavazza - Dal 1° luglio entra in vigore la direttiva europea Omnibus secondo cui il prezzo iniziale sul quale si applica la % di saldo deve essere il più basso degli ultimi 30 giorni. Quindi se il negoziante o sito web su un capo che costa di partenza 100€, fa a giugno il 20% di sconto (violando la legge), dal 6 luglio non può metterlo 100€ - 30%, ma deve metterlo 80€ - 30% riducendo significativamente il proprio margine".

"È difficile controllare? Sicuramente, ma questa volta la sanzione è molto salata, può anche arrivare ad essere milionaria. Le segnalazioni si possono inviare all'Agicom e questa poi agisce. Lo dico perché in giro off e online vedo cose che a me personalmente non farebbero dormire la notte quindi, come si dice, uomo/donna avvisat*, mezz* salvat*. Per chi invece ha sempre agito nel rispetto delle regole, non cambia nulla - puntualizza la numero uno di Federmoda Savona - Vorrei ricordare che devono attenersi alle regole i Centri commerciali, i negozi online e offline nessuno escluso. Finalmente una regolamentazione giusta ed uguale per tutti. Ricordo a chi non conoscesse le regole che può chiedere informazione a Federmoda Savona chiamando 3458719782 ed iscrivendosi all’ultimo link dell’incontro sul web che si terrà a fine giugno. Federmoda Confcommercio c'è sempre al fianco delle imprese per sostenerle e guidarle".