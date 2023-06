Stalking alla figlia dell'ex compagna: disposto il divieto di avvicinamento e di dimora nel savonese

Divieto di avvicinamento e di dimora in provincia di Savona.

Questa la decisione del giudice Fiorenza Giorgi a conclusione del processo per direttissima che si è svolto in Tribunale a Savona nei confronti del 68enne arrestato dai poliziotti della squadra volante per stalking.

L’uomo, residente in Campania, già denunciato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, non rassegnandosi alla fine della relazione, ha iniziato a molestare la figlia della ex, affinché intercedesse per lui, nei confronti della madre.

I ripetuti comportamenti, come le continue richieste di incontro, gli appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, sia sul posto di lavoro che nella sua abitazione, sempre più assillanti ed invadenti, hanno impaurito la donna, tanto da indurla a rivolgersi alle forze dell'ordine, per denunciare lo stalker.

Una decisione questa che, come specificato più volte dalle forze di polizia, le vittime devono cercare di prendere senza indugi per cercare di essere aiutate.

Nella mattina di giovedì 22 giugno, mentre si trovava sotto l’abitazione della sua vittima, l’uomo era stato così arrestato.