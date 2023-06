Niente Italia per il "genovese" Banchero, il cestista degli Orlando Magic ha scelto la Nazionale USA

La pallacanestro italiana ci aveva sperato, ma alla fine il richiamo del Team Usa è stato troppo forte. Paolo Banchero vestirà i colori della nazionale statunitense e non l'azzurro dell'Italia: l'indiscrezione è stata lanciata dal portale web "The Athletic", che ha informato della partecipazione del talento degli Orlando Magic ai prossimi mondiali con la selezione guidata da coach Steve Kerr.

Non sono bastate le origini genovesi, dovute ai bisnonni che all'inizio del Novecento emigrarono da Savignone verso gli Stati Uniti per lavorare nei campi e nelle miniere di carbone, a far intraprendere il percorso che lo stesso Banchero non aveva escluso a priori. E pensare che tempo fa, quando Paolo era un giovane promettente, l'allora ct dell'Italia Meo Sacchetti lo aveva già convocato: la pandemia bloccò il trasferimento e così svanì l'occasione di avvolgere definitivamente il cestista con il tricolore, una sola presenza lo avrebbe infatti mantenuto per sempre in azzurro.