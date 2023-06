"In spiaggia senza filtri" ad Albisola, raccolti circa 2500 mozziconi

Mercoledì 21 giugno i volontari di Assonautica si sono dati appuntamento ad Albissola Marina, sulla spiaggia libera che affianca la spiaggia “Le Vele” (ex Flaca), per il terzo appuntamento dell'Estate 2023 del programma “Proteggiamo il mare”, che ha l'obiettivo di sensibilizzare sul problema dei mozziconi di sigaretta gettati in strada o in spiaggia.

I mozziconi abbandonati prima o poi finiranno in mare, direttamente se lasciati in spiaggia, attraverso i tombini se gettati in strada.

L'evento, intitolato "In spiaggia senza filtri" era organizzato con il patrocinio del Comune di Albissola Marina. Vi hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Davide Battaglia e una decina di soci di Assonautica, uno dei quali era accompagnato dai nipotini.

"E' sempre auspicabile la presenza dei bambini perché è da loro che dovranno partire i messaggi di cambiamento, sono loro che dovranno convincere gli adulti a rinunciare al gesto tanto “naturale” quanto assurdo di gettare a terra i mozziconi. In commercio ci sono i portacenere tascabili, un costo irrisorio per un valore inestimabile nella lotta all'inquinamento del mare, per la difesa dell'ecosistema marino - dicono da Assonautica - Durante la raccolta si sono avvicinate alla postazione di Assonautica Nicole e Vittoria, due bimbe che abitualmente raccolgono mozziconi in spiaggia servendosi delle loro palette, un bellissimo esempio da imitare! I volontari hanno raccolto in spiaggia ma anche in passeggiata e, con l'aiuto delle pinze, pure sul bordo della carreggiata. In un paio di ore sono stati raccolti circa 2500 mozziconi".

Durante la raccolta molti hanno chiesto informazioni, dimostrando il loro interesse e la loro approvazione. Sulle spiagge libere che affiancano “Le Vele” sono state installate bottiglie portacenere e scritte “No mozziconi a terra – Proteggiamo il mare”.

L’installazione delle bottiglie-portacenere e delle scritte è proseguita nei giorni seguenti nelle altre spiagge libere di competenza del Comune.

"L’uso del portacenere è un piccolo gesto ma, se compiuto da tutti i fumatori, può diventare l’inizio di un importante cambiamento di rotta verso la salvezza del nostro mare, che tutti auspichiamo. Assonautica ringrazia tutti i partecipanti ed in particolar modo i bambini che, con il loro entusiasmo, fanno sperare nella possibilità di un futuro migliore" concludono.