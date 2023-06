Confcommercio: sinergia tra Laigueglia e "Antiche Vie del Sale" per la promozione dell'eccellenza della Valle Arroscia

Vessalico chiama, Laigueglia risponde presente! I due comuni, entrambi iscritti all’Associazione delle Antiche Vie del Sale, danno seguito all’invito del presidente di Confcommercio Ponente Daniele Ziliani, di unire le forze tra costa ed entroterra, nell’ottica di cooperazione tra territori, aziende e prodotti d’eccellenza.

Così la Fiera dell’aglio di Vessalico, del prossimo 1 e 2 luglio, diventa il primo esperimento di comarketing territoriale tra costa ed entroterra; un primo e importante obiettivo raggiunto dopo gli accordi tra Confcommercio Ponente e l’associazione che unisce i comuni attraversati “dall’oro bianco”.

“L'aglio di Vessalico, le aromatiche, come le tante eccellenze agricole dei comuni del nostro entroterra, adeguatamente promossi fra i turisti che frequentano la nostra Costa in ogni periodo dell'anno, possono essere oggetto di pacchetti di proposte con esperienze enogastronomiche inserite in scenari naturali, come vigne e uliveti o che favoriscano la conoscenza di storiche strutture e nel tempo l'apertura di nuove” come rimarca Alessandro Navone presidente delle Antiche Vie del Sale.

"Laigueglia, come unico comune costiero appartenente all'associazione, ha saputo dare inizio ad iniziative di collaborazione come questa tra mare ed entroterra. Proporci insieme amplifica la nostra offerta turistica. Questo è un primo passo. Ne seguiranno altri finalizzati a valorizzare, attraverso le eccellenze del territorio, le località e gli operatori del nostro splendido Ponente" conferma il presidente Confcommercio Ponente Daniele Ziliani. La Fiera sarà un’occasione anche per Laigueglia di promozione del suo centro storico grazie all’acquarellista Conteduca, che esporrà i suoi dipinti incentrati sul “Borgo più bello d’Italia”.

“L’auspicio che questa iniziativa - sottolineano i sindaci Paola Giliberti e Giorgio Manfredi – sia da volano per altri progetti di cooperazione e integrazione tra le “due Ligurie”; una buona pratica che ci auguriamo possa essere seguita, a breve, da altre realtà della nostra regione”.