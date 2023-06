"La musica come esperienza d'inclusione": gli OrchestrAbili in concerto a Savona

Martedì 27 giugno alle ore 21:15 in piazza del Duomo a Savona si terrà il concerto "La musica come esperienza di inclusione", che chiuderà il tour degli OrchestrAbili, gruppo di Savona e Albenga, e riassume il progetto musicale biennale rivolto a persone con disabilità tra i sedici e i settant’anni, in quest’occasione arricchito dal coinvolgimento del coro MigraSound. Per celebrare la fine dei corsi il gruppo OrchestrAbili ha presentato otto concerti itineranti con la direzione artistica dell’équipe de Il Giardino Sonoro, coadiuvata dallo staff dell’Orchestra Sinfonica di Savona, da ANFFAS Albenga, Associazione Down Savona e Associazione Genitori La Nostra Famiglia.