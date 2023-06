Alassio piange la scomparsa dello storico pasticcere Franco Canepa

Alassio in lutto per la scomparsa dello storico imprenditore Franco Canepa, di 96 anni, padre dell’ex sindaco Enzo.

Negli anni ’40 Franco Canepa aveva interrotto gli studi universitari per subentrare al padre nell’attività di famiglia, in seguito alla sua prematura scomparsa.

Iniziò quindi a lavorare come pasticcere nel forno e gastronomia, ancora oggi è gestita dalla stessa famiglia.

Canepa era molto conosciuto, non solo come imprenditore alassino, ma anche per le battaglie in favore dei negozianti e per il suo impegno nella politica locale.

Era stato in Confcommercio, allora agli albori, e aveva ricoperto per circa un ventennio il ruolo di presidente dei commercianti di Alassio.

Le esequie saranno in forma privata, ma verrà celebrata una messa cui potranno partecipare quanti vorranno ricordarlo con affetto.