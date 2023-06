Guida al risparmio sulla spesa settimanale

Se i prezzi di ogni singolo prodotto alimentare ti sembrano aumentati non temere, esistono alcuni trucchi per mangiare sano e con cibi di alta qualità, anche senza svuotare il portafogli. Vuoi sapere come fare per risparmiare sulla spesa alimentare? Leggi questa piccola guida e scoprirai che non sono necessari sacrifici o rinunce, basta aguzzare un po’ l’ingegno e sfruttare tutte le occasioni offerte dai negozi fisici e online! Esistono molti motivi per cui i prezzi dei supermercati si alzano, a volte anche da un giorno all’altro: a volte succede a causa di conflitti che riguardano i Paesi esportatori, come ad esempio è con la guerra in Ucraina, ma a volte le ragioni possono essere più difficili da comprendere o da accettare: è il caso della speculazione, ovvero quel fenomeno che si verifica quando aziende e investitori sfruttano alcune emergenze o catastrofi naturali per guadagnare di più. Purtroppo è davvero difficile contrastare questi fenomeni, che vanno veramente oltre al nostro controllo, ma possiamo imparare ad adottare economie domestiche che ci permetteranno di non rinunciare ad una alimentazione sana e di poter gestire il nostro budget. In fondo si tratta di considerare la spesa al supermercato esattamente come ogni altra attività che svolgiamo: basta un pizzico di attenzione e organizzazione e il gioco è fatto! Andiamo a scoprire quali sono le strategie più efficaci e come possiamo tradurre tutto questo in un risparmio concreto sullo scontrino della spesa. I trucchi per risparmiare a carrello ci sono, basta solo seguire poche e semplici indicazioni Fare la spesa dovrebbe essere un’attività piacevole, e non qualcosa che preoccupa. Purtroppo i prezzi sono rincarati molto, ma seguendo le indicazioni degli esperti possiamo ovviare, senza per questo rinunciare ad una dieta varia e sana. Per prima cosa, prima di recarci al supermercato dovremo fare un “check” di quello che c’è in casa e di ciò che manca. Solamente così potremo evitare di fare acquisti “doppioni” e dunque di sborsare soldi inutilmente.

Uno dei trucchi più efficaci, ma forse anche sconosciuti, è quello di recarsi nei negozi alimentari dopo aver mangiato. Se abbiamo fame, inevitabilmente saremo tentati di comprare cibi golosi (e spesso insani) e alimenti che non sono utili alla nostra dieta.

Anche se la grande distribuzione ci ha “abituati” a poter comprare qualsiasi cosa ogni giorno dell’anno, dovremmo ricominciare a scoprire quali sono i cibi di stagione e preferire quelli. Se abbiamo voglia - ad esempio - di fragole nel mese di dicembre è ovvio che andremo a pagare di più il prodotto. Inoltre scegliere alimenti come frutta e verdura stagionali ci offre anche una garanzia di salute, poiché avremo la sicurezza che questi non provengono da Paesi lontani o da coltivazioni che hanno usato sostanze chimiche/insetticidi per aumentare la produzione in una stagione che non è in armonia con i ritmi della natura.

Dovremmo poi possibilmente tornare ad una cucina - nel senso di preparazione dei cibi - casalinga ed evitare di acquistare prodotti pronti, come salse, sughi e piatti di ogni genere, perché oltre a costare di più sono cibi altamente raffinati e lavorati che non fanno bene alla salute.

Anche per quanto riguarda l’acqua possiamo risparmiare, preferendo quella del rubinetto alle confezioni di bottiglie in plastica. Se l’acqua del Comune dove viviamo non è piacevole al gusto possiamo valutare l’idea di acquistare un impianto domestico di depurazione. In questo modo faremo anche qualcosa di concreto contro l’inquinamento da bottiglie di plastica.

Infine, possiamo sfruttare tutte le offerte e sconti promossi dai vari supermercati a nostro vantaggio. Oggi i negozi, sia quelli fisici che virtuali, organizzano periodicamente giornate di sconti su tutte le categorie di alimenti, sia freschi che a lunga conservazione che surgelati. Basterà dare un’occhiata in rete per approfittare delle iniziative più adatte alle nostre esigenze.

E se proprio non riusciamo a districarci tra volantini, super offerte & co. possiamo farci aiutare dalle App o dai siti che si occupano di coupon e codici sconto. Anche semplicemente iscrivendosi alle newsletter saremo sempre informati degli eventi promozionali imminenti e dunque riusciremo a risparmiare sicuramente sulla prossima spesa.