La rivoluzione nel mondo degli e-commerce - il configuratore

Funzioni innovative che rendono l’esperienza utente sempre più coinvolgente

All’interno del mondo del web, si sa, l’evoluzione non si arresta mai! Compie passi da gigante dando sempre nuove possibilità agli utenti che vivono esperienze coinvolgenti e innovative, destreggiandosi all’interno di portali sempre più complessi e all’avanguardia dove al centro della loro struttura vi è sempre quella ricerca che rende un singolo portale diverso dagli altri, rendendolo unico nel suo genere, speciale agli occhi di chi lo sta navigando.

Nel caso specifico, all’interno di questo articolo andremo a discutere con chi ha fatto del portale e-commerce una vera e propria macchina creativa, e lo ha fatto grazie all’ausilio di tecnologie avanzate e il supporto di aziende leader nel settore della comunicazione.

Grazie a queste preziose partnership sarà interessante seguire con attenzione come il mondo degli e-commerce stia cambiando, nello specifico grazie all’introduzione dei configuratori.

Il configuratore permette un’innovativa, appassionante, e quanto più divertente possibile, esperienza utente che permette in largo anticipo di creare ciò che più desideri e darti la possibilità di rendere tangibile il tuo sogno.

Parlando con una nota gioielleria palermitana, abbiamo scoperto il loro innovativo sistema di configurazione per gioielli che permette ai propri clienti di realizzare i propri sogni.

Indipendentemente dal fatto che si stia creando un anello, un bracciale, un girocollo o degli orecchini.

Il configuratore messo in campo all’interno della complessa macchina di vendita online della gioielleria Cipolla dal 1950 offre una vasta gamma di opzioni, tutti dediti a soddisfare i gusti dei propri clienti.

All’interno dello stesso si ha il pieno controllo sulla creazione del gioiello, tant'è che si può selezionare la tipologia desiderata, dagli eleganti anelli alle sofifisticate collane, passando per bracciali affascinanti e orecchini di tendenza, si può dare libero sfogo alla propria creatività dal classico trilogy ai raffinati solitari.

Il configuratore di gioielli di Cipolla dal 1950 Gioiellieri non solo permette di personalizzare il modello ma è possibile anche definire la fascia di prezzo che meglio si adatta al vostro budget.

È possibile selezionare la pietra preziosa scegliendo tra una selezione di gemme di svariati colori per poi completare il capolavoro appena fatto selezionando il metallo prezioso che più si adatta ai vostri gusti.

Questo grazie all’innovazione tecnologica che i portali e-commerce stanno mettendo in campo, sì, tutti mezzi per favorire le vendite! Ma indubbiamente anche strumenti per rendere sempre più all’avanguardia l’esperienza utente che uniti ad una solida interfaccia accessibile e usabile da tutti rende il portale in questione un vero e proprio capolavoro che spinge l’e-commerce portandolo al di sopra dello stato dell’arte.

A testimonianza di quanto detto prima, vi sono svariati riconoscimenti che accreditano queste nostre parole, uno su tutti è sicuramente quello dato da due importanti aziende internazionali tra cui “Statista”, azienda tedesca di statistica, che premia il portale e-commerce della gioielleria Cipolla dal 1950 tra i primi 10 portali di settore in Europa.

È filosofia aziendale quella di offrire sempre il massimo ai propri clienti, regalando loro un’esperienza utente sempre appagante, di facile comprensione, intuitiva, rapida e soprattutto sicura.

Per questi motivi il portale e-commerce, di cui sopra, viene continuamente aggiornato alle nuove tecnologie ed ha un sistema di protezione firewall fornito da aziende esterne a supporto di tutto ciò che riguarda la sicurezza informatica.

Insomma, stiamo discutendo di un sito web che è al di sopra di tutte le aspettative, sicuramente un portale che non si pone limiti alla creatività e alla tecnica, utilizzando architetture ingegnerizzate ad hoc.

In conclusione

L’evoluzione nella vendita online è un chiaro segno di come il mercato dello shopping stia cambiando, il tutto si sta decentralizzando all'interno del nostro monitor di casa, dove avviene qualsivoglia magia, passando dall’acquisto di pietre preziose e di gioielli dall’importante valore economico, agli orologi di brand prestigiosi e tanto altro.

Questo possiamo definirlo presente, ma possiamo anche definirlo futur! In quanto in pochi giorni, settimane o al massimo mesi tutto cambia e tutto si evolve, in meglio e non sempre in maniera sterile! Per come abbiamo potuto appurare all’interno di questo articolo l’esperienza utente resta al centro delle intenzioni dei tecnici.