Finale, tornano la magia del teatro e della musica sulla spiaggia: dal 30 giugno c'è Riva Baciata

Giunge alla quarta edizione la rassegna di teatro e musica in riva al mare nata nel 2019 da un’idea di Sara Zanobbio. A partire dal 30 giugno Finale Ligure ospiterà un cartellone di 12 appuntamenti suddiviso in tre categorie: "Riva Baciata" ai Bagni Boncardo, "Riva Baciata kids" sul molo di Finalpia e "Riva Baciata under 26" a Varigotti.

Non mancheranno quindi i 4 consueti appuntamenti di luglio presso lo stabilimento di Finalmarina, dove natura e arte si intrecciano trasformando la riva del mare in un suggestivo palcoscenico all’aperto.

Con i piedi nella sabbia il pubblico potrà assistere alle vicende di "T.V. La comunissima storia di Teresa Valoncini", in scena domenica 9 luglio, dove, a orientare le scelte di una giovane donna del 1956, saranno alcune tra le più gettonate canzoni di quegli anni trasmesse dai primi programmi della nuovissima televisione. Venerdì 14 luglio torna il violino di Marta Pistocchi e l’immaginifica conferenza di topi del suo nuovo spettacolo "Toponomastica", mentre il 21 luglio Stefano Panzeri con "Nel Ventre" ci racconta cosa accadde dentro al cavallo prima dell’ultima battaglia di Troia. "Alla fine del mondo", di e con Roberta Firpo, chiude, venerdì 28 luglio, con una delicata riflessione sulla forza del linguaggio musicale, accompagnata dalla chitarra di Guido Dellapietra.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20:45, nell’incantevole atmosfera dell’ora blu, permettendo al pubblico di godere del fondale naturale di mare e cielo, che si perde progressivamente nel buio della notte.

Grazie al partenariato con I Garosci de Pia, crescono in questa nuova edizione gli appuntamenti per i più piccoli, previsti nelle date del 30 giugno, 14 luglio e 4 agosto sul molo di Finalpia. A comporre il cartellone kids, "I terribili signori Sporcelli" di Spazio Teatro Arte, "CenerentoQUA CenerentoLÀ" di Opera Education (Aslico) e le "Fiabe Musicali" di Associazione InDialogo, sempre in doppia recita alle 9:00 e alle 10:15.

Ma la vera novità di quest’anno prende forma dal desiderio della direzione artistica di dare spazio ai giovani artisti, del territorio e non. Nella cornice di piazzetta Libeccio, in collaborazione con l’Accademia musicale del Finale, e grazie al contributo di Varigotti Insieme, un gruppo di giovani artisti under 26 presenta le riedizioni di due spettacoli con musica dal vivo già noti al pubblico che segue la rassegna fin dall’inizio. Il 30 giugno alle ore 21:00 torna in scena "L’ora blu", suggestioni poetiche liberamente ispirate all’opera di Fernando Pessoa che fu spettacolo di apertura della prima edizione della rassegna. Una sorta di passaggio di testimone, dunque, che prosegue il 4 agosto alle 21:00 con "Tango solo", spettacolo musicale alla ricerca delle origini del tango.

La rassegna intende valorizzazione le bellezze naturali del territorio con la partecipazione di artisti provenienti dal panorama locale e nazionale.

Grazie alla collaborazione con l'Associazione CentoFiori sarà proposta in occasione degli spettacoli una vetrina virtuale di letture e ascolti musicali ad essi legati.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.associazioneindialogo.com/riva-baciata o seguire le pagine social della rassegna.