Carcare, mozione della minoranza per dire no allo spostamento della farmacia da piazza Germano nei locali di via Nazionale

A Carcare il gruppo consiliare "Insieme per Carcare" ha presentato una mozione per richiedere al sindaco di non concedere l'autorizzazione al trasferimento della farmacia di proprietà del gruppo Dr. Max da piazza Germano nei locali di via Nazionale.

Nel documento si legge: "È intenzione dei nuovi proprietari (Gruppo Dr. Max) della Farmacia sita in piazza Germano di trasferire la sede dal centro in zona periferica sulla strada statale in via Nazionale. Verificata l'idoneità sanitaria dei nuovi locali, le distanze dalla farmacia più vicina da parte dell'ASL 2 competente per territorio, l'autorizzazione al trasferimento dovrà essere rilasciata dal sindaco. È intenzione del gruppo Dr. Max allestire presso la nuova farmacia ambulatori da offrire a canone agevolato ai quattro medici di famiglia i quali, visto che l'idoneità dello studio medico di via Biglino 4 (dove esercitano a tutt'oggi) scade al 31 dicembre 2023, probabilmente accetteranno di trasferirsi nei nuovi studi medici lasciando la zona centrale di Carcare prima di ambulatori di medico di famiglia".