Pista ciclabile ad Albenga, Distilo: "Costruita in fascia di inedificabilità: un rischio per i cittadini e il Comune"

La pista ciclabile prevista ad Albenga è "un rischio per il nostro Comune e per i cittadini".

Ad affermarlo è il presidente del Consiglio Comunale ingauno, il consigliere Diego Distilo, che in una nota sostiene come l'infrastruttura in via di realizzazione con arrivo al ponte di Bastia si trovi "in fascia di inedificabilità cosi come scritto nel parere del settore idraulico della Regione Liguria".

"L'Amministrazione comunale - secondo Distilo - oltre a non rispondere sull'argomento, sta continuando in maniera irresponsabile l'opera senza pensare alle conseguenze poiché, tolti i lavori sui gabbioni che possono solo che giovare al nostro Comune, la pista ciclabile che verrà realizzata con soldi pubblici per circa 600mila euro è stata autorizzata con delle prescrizioni a grave danno per il Comune".

"Non si è mai vista realizzare un'opera pubblica provvisoria ma questa volta ci troviamo in questa situazione - continua Distilo - I tecnici comunali hanno svolto il lavoro in maniera corretta seguendo le prassi che andavano fatte ma la parte politico amministrativa doveva fare un'altra scelta realizzando i gabbioni e stralciando la pista ciclabile, tra l'latro realizzata con fondi derivanti dal PNRR".

Il consigliere Distilo cita quindi lo stralcio del parere con la prescrizione con una speranza, quella "che l'Amministrazione cambi rotta poiché in caso contrario è giusto che si esprimano gli enti sovraordinati al controllo".