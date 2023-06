"Per la terza seduta di fila, la minoranza in Consiglio regionale continua a voler perdere tempo. Il loro autolesionismo, ormai è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo per loro, non riescono nemmeno a fare opposizione in modo costruttivo. Dovranno renderne conto ai liguri e, soprattutto, ai loro elettori".

Ad affermarlo in una nota è Stefano Balleari, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale.