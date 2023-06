Sampdoria, ufficiale l'approdo di Pirlo in blucerchiato: domani la presentazione nell’ambito di The Ocean Race Genova

C'era attesa per l'ufficializzazione di Andrea Pirlo quale nuovo allenatore della Sampdoria, un'attesa conclusa poco fa con la nota stampa diffusa dal club blucerchiato che oltre a ratificare la scelta del nuovo tecnico informa anche di ulteriori novità:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Pirlo il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2025 - si legge nel comunicato - Nel contempo la società informa di aver affidato a Nicola Legrottaglie il ruolo di head of performance e a Lorenzo Giani quello di head of scouting".

"La conferenza di presentazione ai media del nuovo tecnico Pirlo e del nuovo head of performance Legrottaglie si terrà domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 16.00 nell’ambito di The Ocean Race Genova – The Grand Finale, presso la Sala Hospitality Genova (1° piano, Padiglione Blu Jean Nouvel) dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante" fanno inoltre sapere dalla società di Corte Lambruschini.