Agenzia regionale per i rifiuti, Lista Toti al Pd: "Visti i loro risultati sul tema, per noi questa la strada giusta"

"Vorrebbe continuare a dare il cattivo esempio ma, non potendo, si specializza nei cattivi consigli. Il Pd torna a criticare l'istituzione dell'Agenzia per i rifiuti, ma l'aspirante segretario regionale Davide Natale dimentica che il pulpito sul quale sale per l'immancabile predica è quello più sbagliato".

Ad affermarlo, in una nota, i consiglieri regionali del gruppo Lista Toti replicando al consigliere di minoranza che nella mattinata aveva definito l'agenzia "un carrozzone inutile e costoso".

"Proprio i dem - accusano dalla maggioranza - sono quelli che hanno sbagliato tutto lo sbagliabile in tema di rifiuti, hanno lasciato nel 2015 una Liguria inchiodata al 38% di raccolta differenziata ed è stata solo la riforma subito avviata dal presidente Giovanni Toti e dall'assessore Giacomo Giampedrone a risollevare la situazione, portando il dato regionale al 55,70% del 2021, con oltre 130 Comuni liguri che, sempre nel 2021, hanno superato il 65% di raccolta differenziata, contro i 32 del 2015. Abbiamo recuperato oltre 20 punti percentuali in 8 anni, come dire che siamo andati su Marte mentre loro non staccavano il naso da terra".

"Non lo diciamo noi, era la Commissione bicamerale sui rifiuti che nel 2014 indicava il sistema ligure del Pd come basato 'unicamente su discariche' - aggiungono - Non hanno mai pensato di chiudere il ciclo dei rifiuti. Su questa battaglia non ci sono mai stati. Hanno votato 'NO' quando abbiamo approvato la prima legge sulla differenziata, 'NO' agli impianti di chiusura del ciclo, adesso 'NO' all'Agenzia. Visti i risultati, è per noi la migliore garanzia che la scelta è quella giusta".