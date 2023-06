Samp, Radrizzani guarda già al futuro: "Felici di aver salvato il club, ma è solo l'inizio" (FOTO)

" Siamo molto felici di essere finalmente a Genova, abbiamo lavorato tantissimo ma siamo riusciti a salvare la Sampdoria: siamo molto orgogliosi, ma in realtà è solo l'inizio ". È con queste parole che Andrea Radrizzani , nuovo proprietario della Sampdoria con il socio Matteo Manfredi , si è presentato al mondo blucerchiato.

L'occasione è stata la conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo e Nicola Legrottaglie (leggi QUI). Poco prima di passare la parola al nuovo mister e al nuovo head of performance del club, Radrizzani - alla presenza del presidente Marco Lanna - ha anticipato qualcosa sul futuro che attende la Samp: "Nel breve abbiamo ancora molte difficoltà, siamo veramente impegnati nel ristrutturare un'azienda che negli ultimi due anni è stata gestita male - ha dichiarato - Penso alla Samp degli anni '90, l'obiettivo è riportare la società in alto con rispetto ed eleganza. La scelta dell'allenatore va in quella direzione, sul campo e fuori dal campo. "Ricordarci del nostro passato glorioso, ma proiettarci nel futuro" la chiosa di Radrizzani.