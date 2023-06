Sampdoria, Pirlo si presenta: "Daremo il 100% per far sì che il club torni al massimo splendore" (FOTO)

Prima uscita ufficiale da nuovo allenatore della Sampdoria per Andrea Pirlo . Il club blucerchiato ha presentato alla stampa il nuovo tecnico nel corso di una conferenza organizzata nell'ambito The Ocean Race Genova – The Grand Finale.

Al fianco di Pirlo, oltre ai nuovi proprietari della società Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi, anche Nicola Legrottaglie a cui è stato affidato il ruolo di head of performance del team blucerchiato e il presidente della Sampdoria Marco Lanna.

"Ringrazio il presidente e la proprietà per questa grande opportunità - le prime parole del nuovo mister - È un onore poter allenare la Sampdoria. Sono cresciuto con i miti della Samp dello Scudetto: è un piacere poter rappresentare questa fantastica maglia e una grande sfida per tutti. Stiamo lavorando per costruire una squadra competitiva. Daremo il 100% per far sì che il club torni al massimo splendore".

Pirlo ha inoltre dichiarato che il suo approdo in blucerchiato "è una grande opportunità perché la Sampdoria è una grande squadra a prescindere dalla categoria. L’obiettivo? Si gioca sempre per vincere. Sappiamo da dove veniamo e le difficoltà che ci possono essere: non possiamo dire che possiamo arrivare in A direttamente, ma quello deve essere il nostro sogno".

Spazio poi per una riflessione su Fabio Quagliarella ed un'eventuale prosieguo della sua avventura alla Samp: "È un amico, siamo sempre rimasti in buoni rapporti - ha spiegato Pirlo - Dipende da cosa deciderà la società". Per quanto riguarda i giocatori, interpellato sui portieri Audero e Falcone, il nuovo allenatore doriano ha replicato così: "Troppo presto per parlarne, da domani inizieremo a fare valutazioni tecniche".

Destini che si incrociano tra Pirlo, la Sampdoria, Marcello Lippi (ex giocatore blucerchiato e ct della Nazionale campione del Mondo del 2006 con Pirlo in campo) e Roberto Mancini (uno degli eroi della bella stagione doriana e attuale ct azzurro): "Non li ho ancora sentiti: con Lippi ci sentiamo e ho un bellissimo rapporto, Mancini l'ho visto ancora ultimamente a Istanbul ma non avendolo avuto come allenatore non ho tutto questo grandissimo rapporto. Se ci sarà bisogno li chiamerò per sapere se magari possono darmi delle informazioni più specifiche".

Assieme ad Andrea Pirlo presentato anche Nicola Legrottaglie che si occuperà della gestione dell'area tecnica: "Voglio fare grandi cose con questo club e con un tecnico in cui crediamo tantissimo, lo abbiamo inseguito per tanto tempo - ha confidato l'ex difensore - Avevamo individuato altri profili ma Pirlo ci ha colpito, è quello che volevamo e vogliamo dimostri quanto è forte".

"L’umiltà è alla base di questo progetto ma siamo convinti di fare bene quello che ci siamo prefissati e fare quello che il club ci ha chiesto - ha aggiunto Legrottaglie - Noi vogliamo dire che daremo il massimo. La squadra? Abbiamo le idee chiare. Bisognerà creare il giusto mix tra giocatori che conoscono le dinamiche di questo calcio e giovani promesse: puntiamo molto sugli Under 23".

In conclusione una riflessione sul nuovo ruolo a lui assegnato: "Quando sei strutturato in qualche modo, quando arriva qualcosa di diverso come cultura noi siamo spaventati - ha sottolineato - l’obiettivo del club è lungimirante. Il ruolo del direttore veniva visto come uno generale che fa tutto, l'idea del club è delegare tutte le varie responsabilità: io gestirò le aree che permetteranno all’atleta di performare al massimo".

Poco prima della presentazione ufficiale di Andrea Pirlo, Andrea Radrizzani, assieme al socio Matteo Manfredi, al presidente Marco Lanna e al neo allenatore Andrea Pirlo hanno incontrato oggi nella sede di Regione Liguria il presidente Giovanni Toti e l’assessore allo Sport Simona Ferro.

“Abbiamo voluto dare di persona un saluto e un augurio di buon lavoro alla nuova proprietà della Sampdoria e al nuovo allenatore, Andrea Pirlo – spiega il presidente Toti – Siamo certi che sapranno incarnare al meglio la storia della squadra, riportando il club genovese al prestigio che merita, soprattutto per i suoi tifosi che non hanno mai smesso di sostenere la Sampdoria anche in questo anno difficile”.

“Ho percepito grandissimo entusiasmo e voglia di riportare la squadra in Serie A nel più breve tempo possibile, un augurio che da assessore allo Sport ho voluto personalmente fare al neo allenatore, alla nuova proprietà e che estendo a tutti i tifosi blucerchiati – dichiara l’assessore Ferro - Durante l'incontro, insieme al presidente Toti, ho ribadito come Regione Liguria sia disponibile a collaborare con il club, soprattutto in progetti che promuovano in tutta Italia la nostra magnifica terra”.