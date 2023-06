Quando parliamo del servizio di assistenza badante, stiamo parlando di un servizio che si rivolge alle persone anziane che possono avere più o meno difficoltà nella gestione della loro vita quotidiana e quindi hanno bisogno di un aiuto esterno perché la famiglia non se ne può occupare H24,nel senso che i figli e i nipoti di queste persone anziane hanno la loro vita da portare avanti e in certi casi potrebbero anche abitare in un'altra città e quindi pur volendo non potrebbero.

Per quanto riguarda quello di cui si occupa una badante il compito principale è dare supporto e compagnia soprattutto alle persone non autosufficienti, e quindi in questo caso parliamo di badante convivente che andrà a vivere a casa di queste persone anziane e poche parole.

E in questi casi una professionista del genere praticamente si occuperà per esempio di una cosa molto delicata che riguarda l'igiene personale di queste persone anziane,e quindi aiutarli ad alzarsi e a fare il bagno la doccia e anche a vestirsi e a cambiarsi.

Così come si occuperà dell'alimentazione nel senso che dovrà preparare i pasti per il pranzo e per la cena e dare loro da mangiare, e quando serve anche somministrare dei farmaci visto che queste persone anziane spesso e volentieri hanno vari acciacchi, e hanno anche delle patologie croniche.

E a parte le questioni pratiche come occuparsi di acquisti e commissioni varie e quindi fare la spesa o della lavanderia e quindi lavare e rifare il bucato o della pulizia domestica,soprattutto queste badanti dovranno aiutarli per esempio nell'usare il sollevatore o deambulatore, o comunque accompagnarli a camminare.

Oltre al fatto che siccome spesso queste persone anziane sono persone sole comunque una badante farà loro compagnia e quindi parlerà con loro e anche leggerà per non farle sentire soli.

Sono tante le situazioni per le quali potrebbero essere utile un servizio di assistenza badante

Anche perché poi non è facile scegliere una professionista proprio perché ce ne stanno tante soprattutto se parliamo di una grande città e deve essere una professionista che vada d'accordo Intanto con le persone che dovrà assistere e poi anche con la loro famiglia con la quale si dovrà interfacciare nel migliore dei modi.

Per questo motivo molte famiglie per evitare di fare degli errori in questa scelta quello che fanno è andare a parlare con le varie cooperative che sono loro ad occuparsi della scelta di queste badanti valutando vari curriculum e facendo vari colloqui.

Ma soprattutto queste cooperative a parte aiutare le famiglie in questo senso comunque si potranno occupare anche della parte burocratica ed economica del contratto,e ad esempio provvedendo alla sostituzione della badante quando la stessa dovrà andare in ferie, o comunque quando è in malattia per fare degli esempi.