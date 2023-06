Mondiali femminili, le 32 pre-convocate dell’Italia: assente Sara Gama

Cresce l’attesa per i Mondiali di calcio femminile. L’appuntamento è in programma tra il 20 luglio e il 20 agosto del 2023, precisamente in Australia e Nuova Zelanda.

Saranno protagonista anche le ragazze dell’Italia, pronte e cariche per fare bene anche oltre i confini nazionali ed europei. Le azzurre sono state sorteggiate nel gruppo G insieme a Svezia, Argentina e Sudafrica, e faranno il possibile per superare il girone e giocarsi le proprie carte nella fase finale ad eliminazione diretta. Per loro stesse, per il paese e per un intero movimento calcistico nazionale.

Il programma dell’Italia femminile: raduno, partenza e partite

L’Italia si è radunata a Brunico il 18 giugno. Qui le ragazze si stanno allenando come si deve per preparare al meglio il torneo mondiale. Il primo appuntamento in programma è quello di sabato 1 luglio, quando alle ore 18 avrà inizio l’amichevole contro il Marocco allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.

Le azzurre partiranno alla volta dell’Australia il 4 luglio, giorno in cui il tecnico dovrà fare le prime scelte e lasciare purtroppo a casa alcune calciatrici. Poi il raduno continuerà nel nuovo continente, dove il 10 luglio dovrà esser consegnata la lista definitiva delle 23 giocatrici convocate per la rassegna iridata.

L’Italia esordirà al Mondiale il 24 luglio ad Auckland contro l’Argentina. Poi il 29 luglio sarà la volta della temibile Svezia, e infine il 2 agosto toccherà al Sudafrica per chiudere il girone. Nella speranza che la manifestazione possa poi procedere per le azzurre.

Le convocate dell’Italia ai Mondiali femminili

Al momento la ct Milena Bertolini ha diramato la lista delle 32 giocatrici pre-convocate. Come detto, ci saranno due scremature che porteranno all’elenco decisivo del 10 luglio. Ad oggi, è stata esclusa a sorpresa per scelta tecnica Sara Gama, capitano della Juventus e da anni capitano anche della nazionale italiana.

Ecco di seguito le prime 32 giocatrici pre-convocate per il ritiro dell’Italia dalla ct Bertolini:

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Beatrice Merlo (Inter), Benedetta Orsi (Sassuolo), Julie Piga (FC Fleury 91), Chiara Robustellini (Inter), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampisti: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter);

Attaccanti: Chiara Beccari (Como Women), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Milan), Annamaria Serturini (Roma).