Tutto pronto al Molo 8.44 per i saldi: partenza il 6 luglio

Scontistiche e occasioni incredibili dell’estate sono in arrivo al Molo 8.44.

I saldi nello shopping center inizieranno ufficialmente giovedì 6 luglio e si protrarranno fino a fine mese.

Ogni singolo negozio esporrà le sue promozioni personalizzate, quindi i clienti sono invitati a verificare per ciascun brand le riduzioni valide.

Viene suggerito inoltre di sottoscrivere la tessera fidelity dei singoli shop, che consente di avere ulteriori riduzioni sui prodotti.

"È finalmente giunto il tempo dello shopping spensierato e in grandissimo risparmio per le tue vacanze: porta la tua famiglia e i tuoi amici al Molo 8.44 e trascorri una giornata di piacevoli acquisti in allegria" dicono dalla direzione del Molo.