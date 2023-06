L'oroscopo di Corinne dal 30 giugno al 7 luglio

ARIETE: essendo gli equivoci a portata di giornata siate espliciti nell’esprimervi affinché un fraintendimento non incrini un rapporto a cui tenete avendo l’accortezza di mitigare l’impulsività e ascoltare i suggerimenti di una persona saggia e pacata evitando polemiche non portanti ad un bel niente. Poi pensate seriamente ad evadere dalle solite quattro mura prima che la stanchezza vi sfibri. Propensione a gonfiori addominali o calo di energie. Vincite per chi gioca.

TORO: buoni ma dignitosi pianterete su un quarantotto quantunque si tentasse di farvi passar per fessi proclamando ad alta voce scomode verità…Poi, al di là delle pressanti incombenze, cercate di rilassarvi un attimino magari con un combino stuzzichino o un viaggettino così come un’esperienza avrà parecchio da insegnarvi su valori da non sprecare anche se, nel contempo, un’amicizia lascerà un po’ a desiderare o deluderà. In amore invece aspettatevi delle sorprese.

GEMELLI: amate la schiettezza, la sincerità, la lealtà: elementi che purtroppo non riscontrerete in gente che non ha un minimo di dignità. Il buon Marte invece vi sosterrà in un’impresa, avvallerà l’arrivo di una mini sommetta alternata a spese. Questo è il momento adatto per viaggiare, variare look, confidare in un futuro carico di promesse e dimenticare ciò che vi ha fatto stare tanto male… Un soggetto, pur se subdolamente, tenta di ingannarvi: mandatelo a stendere e vivrete serenamente.

CANCRO: si delinea un periodo movimentato: chi è già in vacanza, a parte incappare in qualche intoppo, avrà modo di gongolare mentre chi è ancora a casina dovrà vedersela con problemini lavorativi, domestici o materiali. Uno spizzico di agitazione colpirà a tradimento oppure una missiva allibirà ma nel contempo vi solleverete di un peso… Rischio di contravvenzioni. Tassativo sorvegliare la salute e andare dal medico se un disturbo si protrae da tempo.

LEONE: piuttosto nervosetti tenderete a sbottare o a prendervela anche con chi magari non ne può niente… Ma trattasi probabilmente di un eccesso di fiacca e di un paio di contesti o personaggi abbastanza indigesti che fareste bene ad ignorare anziché somatizzare o litigare… Apprestatevi comunque a giorni convulsi e, se non già in vacanza, dedicate qualche oretta al relax, ad un hobby o a delle salubri scampagnate. Soldini da recuperare e congiunto da spronare o consolare.

VERGINE: forse speravate in una maggiore magnanimità stellare tardante ad arrivare ma non abbacchiatevi ed approfittate del trigono di Giove per dare un input alla quotidianità, scacco matto agli avversari e concretizzare ciò che sta maggiormente a cuore… Diverse cose infatti prossimamente piglieranno una piega diversa e una novella vi rallegrerà malgrado subentrino corrucci per un familiare e soldi tardanti ad arrivare. Fattibile un viaggetto o festa domenicale.

BILANCIA: siete stanchi, stufi, spossati quindi, se non subentrano impedimenti, alzate le tende e chiudete i battenti anche perché l’autunno sarà impegnativo e se non staccate adesso lo spinotto vi troverete in seguito a crollare… Dei fatterelli curiosi e la linguetta biforcuta di una viperetta motiveranno irritazione ma fregatevene altamente e pensate a voi stessi! Una novella vi allibirà. Curate altresì l’alimentazione limitando salsine, intingoli e fritti a favore di tanta frutta e verdura.

SCORPIONE: vi attende una settimana squinternata e la colpa va attribuita a dei versamenti, degli strani elementi, una latente tensione o una piccola indisposizione… Ma dipenderà da voi darvi una smossa confidando in affetti sinceri e in chi, oltre ogni apparenza, vuole vedervi sereni.… Qualche nativo dovrà prendere una delicata decisione altri si diletteranno sotto il solleone. Nei luoghi affollati sorvegliate portafoglio ed oggetti: potrebbero sparire! Domenica festaiola.

SAGITTARIO: state su con il morale e, se fattibile, evadete dalla routine: solo così ripristinerete una mente ed un fisico danti segni di spossatezza. Alla faccia di Saturno vi caverete un pallino, parteciperete ad un qualcosa di carino, effettuerete un acquisto stuzzichino o riceverete risposte attese… Tra le pareti domestiche tirerà aria di burrasca causa la zucconaggine altrui o per un guizzo di permalosità alimentata da un discorso mal interpretato. Pancino o stomaco incomodato.

CAPRICORNO: gustate appieno lo splendore e l’influsso della Luna che, facendosi piena il 3 luglio nella vostra costellazione, consentirà di assaporare gocciole di quella serenità che in passato qualcuno vi ha sottratto, concedervi qualche meritato svago, obliare un dispiacere e guardare avanti con la forza che vi contraddistingue. Fattibili pure delle proposte da accettare, un ritrovo speciale, un’amicizia da approfondire e un week end in grande stile a patto di non trascurare la salute!

ACQUARIO: si profila una fase caotica durante la quale muovere passi falsi è più facile di quanto possa sembrare… ragion per cui meditate e non buttatevi in imprese dall’esito incerto. Fattibili pure dei malintesi col partner e dei magoni per qualcosina che non riuscite a far funzionare. Un fuori porta, una gitarella o l’adesione ad una sagra o spettacolino rinvigorirà e sollazzerà a patto di non esagerare col bere e col mangiare. Sbalzi di umore e di pressione. Stramberie nel week end.

PESCI: Saturno birichino ci ficca lo zampino ponendo taluni nativi in uno stato di agitazione tale dall’andare nel pallone quantunque talune faccende non funzionassero alla perfezione… Ma ben presto vi ripiglierete assaporando attimi tanto fuggenti quanto gaudenti atti a compensare le precedenti note stridenti. Notiziola da divulgare, incontri speciali, innovazioni, visite od emozioni costelleranno una settimana veramente fremente… Occhio alle indigestioni!