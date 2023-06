Il presidente Toti riceve il premio Speciale Pioniere della Nautica 2023

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha ricevuto questa sera il premio Speciale Pioniere della Nautica 2023 durante la cerimonia del XXXII Premio Pionieri della Nautica a villa Lo Zerbino, a Genova.

Questa la motivazione: “Per aver attestato la strategicità del Salone Nautico Internazionale di Genova quale piattaforma per lo sviluppo internazionale della nautica da diporto e motore di innovazione per il settore, riconoscendo il valore e la vocazione di Confindustria Nautica nel realizzare e promuovere un evento unico al mondo. Per l’impegno costante nella valorizzazione del Mare e della Nautica che ha portato Regione Liguria al primo posto nella classifica del mare più bello d’Italia con 34 località Bandiere Blu, oltre 60 spiagge premiate con il vessillo della ong Fee, il più alto numero di approdi e posti barca d’Italia, certificando la Liguria come uno dei migliori hub per lo yachting Internazionale del Mediterraneo e la prima regione italiana per valore aggiunto e occupati della cantieristica nautica”.

Il premio, istituito da Confindustria Nautica nel 1988, dal 2007 patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è un riconoscimento che vuole premiare l’impegno, la serietà e la capacità di imprenditori, manager, professionisti del mare, giornalisti italiani e stranieri, progettisti e designer che con passione hanno continuato e continuano a credere in questo comparto, contribuendo alla sua crescita e affermazione sui mercati internazionali.