Varazze, Giada Ottonello torna a casa: per lei una grande catena della solidarietà

"Giornata di festa quella di ieri. Un giorno che in tantissimi aspettavamo. Finalmente Giada è tornata a casa e riabbracciarla è stata un'emozione fortissima. Bentornata Giada".

Il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici ha voluto racchiudere così tutta la sua felicità così come quella di tutti i varazzini e non solo, per la 36enne Giada Ottonello, che era stata colpita da una grave malattia che le ha causato l’amputazione delle mani e delle gambe.

Per lei la macchina della solidarietà si era attivata a 360° gradi negli ultimi mesi. Dalle partite di calcio, passando per gli eventi benefici, le donazioni dei singoli cittadini, in tanti hanno cercato di aiutarla per poter proseguire le sue cure.

"Giada è arrivata nella rianimazione dell'Ospedale San Martino di Genova il 23 marzo 2022, in condizioni disperate, in seguito ad una grave polmonite bilaterale provocata da un virus influenzale e associata ad una setticemia batterica resistente alla terapia antibiotica. La setticemia ha causato trombi ai quattro arti che ha reso necessaria l'amputazione delle mani e delle gambe - avevano detto dall'ospedale San Martino - Durante il lungo ricovero è stata sottoposta a numerosi trattamenti intensivi ed interventi chirurgici cardiopolmonari. E' stata trasferita in riabilitazione il giorno 22 agosto e i risultati raggiunti non sono solo il frutto delle cure che ha ricevuto, ma della caparbietà e voglia di vivere che Giada ha dimostrato fin dal primo momento".