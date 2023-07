Turni della polizia locale, Distilo punta il dito: "L’amministrazione comunale deve svegliarsi e capire i problemi che ci sono"

"L’amministrazione comunale intervenga immediatamente sui turni della polizia municipale. Il comando vigili di Albenga oggi gestito da un grande comandante Roberto Barbieri necessità di una modifica sostanziale dei turni degli agenti", L'esponente di Aria Nuova per Albenga e presidente del consiglio comunale Diego Distilo si concentra sulla polizia locale e punta il dito contro l'amministrazione comunale.

"I quasi 50 uomini in forza al comando di Albenga oggi più che mai, vista la disponibilità del Prefetto che ringraziamo pubblicamente e di tutte le forze dell’ordine, necessità di un cambio serio di organizzazione dei turni mettendo più agenti per strada e lasciando negli uffici il personale strettamente necessario" prosegue Distilo.

"L’amministrazione comunale deve svegliarsi e capire i problemi che ci sono. Di fatto, sia ieri sera che probabilmente questa sera, non c’è stata e non ci sarà una pattuglia in giro per Albenga perché un arrestato dei giorni scorsi costringe un picchetto presente di due agenti togliendoli dalla strada - continua - È inutile che il Sindaco faccia slogan sulla sicurezza, la smetta di fare parole e per una volta faccia dei fatti. Dopo quattro anni gli ingauni sono stufi ed ora deve intervenire per aiutare le forze dell’ordine presenti che già fanno molto".

"Speriamo davvero intervenga anche se mi sa tanto che lo slogan di questa amministrazione e 'un amministrazione così può accompagnare solo'. Facendo chiaramente riferimento ad un noto video presente sui social". conclude Diego Distilo.