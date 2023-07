A Sassello il Borgo in Festa: mercatini enogastronomici e di artigianato

Sabato 1 e Domenica 2 Luglio, si darà il via all’evento del “Borgo in Festa”, dalle ore 10 alle ore 23 apertura dei mercatini enogastronomici e di artigianato, in serata musica con i “Frastuono” della filarmonica di Finalborgo.

Nella splendida cornice di Piazza San Rocco a Sassello, primo Comune ad essere insignito della Bandiera Arancione del Touring Club e al centro del Beigua Unesco Global Geopark, si incontreranno per due giorni artigiani del cibo e dei mestieri, locali e nazionali.

Spiegano il vicesindaco Tomaso Pronsati delegato al turismo, l’assessore alla cultura Arianna Galatini ed il consigliere delegato allo sport Valerio Giardini: "Sono circa trenta le aziende espositrici che faranno assaggiare e venderanno piccole produzioni di nicchia del territorio di appartenenza: dagli autoctoni salami, amaretti, miele e birra fino a prodotti regionali come il pesto ligure e l’olio di oliva taggiasca; dai vini del Monferrato e le nocciole in guscio piemontesi alle spezie e le acciughe; dai prodotti con il latte d’asina al panino con il lampredotto toscano. Un modo per valorizzare la filiera corta, l’artigianato di qualità, a tutti i livelli, e per dimostrare che anche nei piccoli borghi si può resistere e si deve tutelare la diversità".