Alassio, il sindaco fa chiudere per motivi di sicurezza il supermercato Carrefour dalle 22 alle 6

Il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha disposto la chiusura del supermercato Carrefour dalle 22 alle 6 per motivi di sicurezza. Il primo cittadino lo ha annunciato dopo l'ordinanza emessa ieri in merito al divieto di vendita degli alcolici nei contenitori di vetro dalle 20 alle 6 il venerdì, sabato e domenica.

"A seguito dell’incontro svolto in commissariato e alla produzione congiunta con le altre categorie di un documento di proposte sul decoro urbano, inoltriamo l’ordinanza emessa dal comune in merito al divieto di vendita alcolici in contenitori di vetro dalle ore 20 alle ore 06 il venerdì, sabato e domenica - dicono da Fipe Confcommercio Alassio - In merito alla posizione dell’apertura dei supermercati, il Sindaco ha convocato il direttore dell’attività aperta h24 segnalando la situazione e auspicando che da parte dell’attività ci sia l’attenzione ad avere orari ridotti. Nel caso questa attenzione non ci fosse, il Sindaco ha garantito che emetterà ordinanza urgente per la quiete pubblica e per la sicurezza urbana, di limitazione degli orari fino all’età ore 22 e apertura dalle ore 06. Di questa presa di posizione ringraziamo il Sindaco".

"A breve avremo incontro anche con le altre forze dell’ordine. Attenzioniamo le spiagge libere, invitando la chiusura notturna tramite ordinanza, (seguendo l’esempio di Laigueglia nel 2017) e comunque illuminazione a giorno di tutti questi punti di bivacco notturno - continuano - Abbiamo ulteriormente segnalato l’indispensabile presenza fissa di elementi della polizia locale nella zona del pontile Bestoso, per questo andremo anche a confrontarci con il Comandante Parrella".

"Ringraziamo i colleghi delle associazioni di categoria: albergatori, stabilimenti balneari, commercio con cui condividendo queste prese di posizione, abbiamo dato modo di rafforzare di fronte alle autorità la posizione di contrasto ad un turismo non di valore - concludono dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi - Invitiamo sempre tutti gli associati a segnalarci preoccupazioni e sensibilità da portare agli enti. Come abbiamo potuto vedere non solo siamo ascoltati ma aiuta a responsabilizzare tutti".