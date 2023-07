Anche le Pro Loco della Liguria al fianco della popolazione dell'Emilia Romagna colpita dall'alluvione

Come ogni anno, la seconda domenica di luglio viene dedicata alla Giornata Nazionale delle Pro loco (GNPL), caratterizzata dalla promozione del territorio che è propria delle Pro loco Italiane, riconosciute dall'UNESCO come tutori dei beni immateriali.

Quest'anno però come tutti sanno un grave evento si è abbattuto sull'Emilia -Romagna che tante Pro loco conta nel suo territorio.

L'UNPLI (Unione Nazionale delle Pro loco Italiane) ha deciso di impegnare le sue associate in una attività di solidarietà, da svolgersi durante la GNPL per gli amici di questa sfortunata regione: "Siamo certi che gli emiliani e i romagnoli, come sempre, sapranno risollevarsi dalle sventure che li colpiscono, ma appunto per questo meritano il nostro concreto appoggio".

Le Pro Loco liguri stanno rispondendo alla grande a questo appello e il 9 luglio assieme alle manifestazioni che metteranno in piazza nei loro territori di appartenenza, faranno trovare dei banchetti per la raccolta fondi Pro Emilia-Romagna.

Le Pro loco della Provincia di Savona offriranno inoltre ai bambini dei simpatici palloncini con impresso il logo della manifestazione.

Ad oggi sono già iscritte all'evento le seguente Pro loco della nostra regione:

Per la Provincia di Imperia

Vallecrosia e Cosio D 'Aroscia

Per la Provincia di Savona

Arnasco, Bardineto, Boissano, Bormida, Bergeggi, Calice L.-Carbuta, Cengio, Cairo Montenotte, Dego, Garlenda, Giusvalla, Gorra e Olle di Finale L., Laigueglia, Loano, Mallare, Mioglia, Plodio, Pontinvrea, San Lorenzo di Orco Feglino, Spotorno, Stellanello, Tovo San Giacomo, Urbe, Vendone, Val Neva di Erli.

Per la Provincia di Genova:

Apparizione, Busalla, Cornigliano, Genova Centro Antico, Maris Boccadasse, Media Valbisagno, Nervi, Pegli, Sampierdarena San Teodoro, Torriglia, Valpolcevera, Voltri.

Per la Provincia de La Spezia:

Rocchetta di Vara, Castelnuovo Magra, Pitelli.

Altre Pro Loco si iscriveranno ancora alla manifestazione e quindi il numero delle partecipanti è destinato a crescere, colorando le nostre piazze con le loro maglie sociali e con gli eventi che stanno preparando.