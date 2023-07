Meteo, la perturbazione è alle spalle, nel pomeriggio qualche temporale sull'Appennino orientale

Ecco le previsioni meteo a cura di Limet per la giornata di oggi, sabato 1 luglio.



La perturbazione si allontana verso levante assicurando un miglioramento della situazione meteorologica sulla nostra regione.



Cielo e Fenomeni: Nelle ore antelucane residui rovesci sullo Spezzino e sui versanti padani in rapido esaurimento, poche nubi sul resto della regione. Nel pomeriggio formazione di qualche temporale sull'Appennino orientale, per il resto poche nubi senza fenomeni di rilievo. Generale attenuazione della nuvolosità e del fenomeni annessi in serata.

Venti: Deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest fino a moderato nel pomeriggio.

Mari: Molto mosso o localmente agitato al largo

Temperature: In calo le minime, in aumento le massime

Costa: min +17/20°C, max: +25/28° C