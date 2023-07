Peste Suina, l'Osservatorio Savonese Animalista: "Richieste dei cacciatori accettate a scapito della sicurezza sanitaria"

E’ quanto teme l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA), ripetendo stancamente quanto affermano scienziati ed esperti: " la caccia, e specialmente il metodo della “braccata”, disgrega i branchi e fa impennare la fertilità degli animali, viceversa regolata da rigidi rapporti gerarchici tra la femmina capo-branco – la matriarca, unica a riprodursi - e le altre femmine mediante sofisticati meccanismi a mezzo di feromoni; si rischia inoltre spesso di uccidere (se non deliberatamente perché più grossi e con più resa di carne) il maschio capo-territorio (il salengano) o la matriarca, con lo sviluppo delle reazioni descritte; malgrado le deboli cautele introdotte (riduzione del numero dei cacciatori e di cani per squadra) fa fuggire i cinghiali per i boschi, incrementando i contatti tra di loro e, da parte dei soggetti malati, diffondendo la peste suina in territori rimasti finora scarsamente o totalmente infetti ".

"Si è voluto accettare, a scapito della sicurezza sanitaria, le richieste dei cacciatori e del loro 'sciopero' dell’anno scorso, consentendo inoltre loro di tenersi la carne dei corpi negativi alle analisi e di incenerire (all’aperto?) o seppellire le carcasse in zona rossa - commentano dall'Osservatorio Savonese Animalista - Non si è infine tenuto conto della stagione, in cui tutta la fauna selvatica è ancora alle prese con la cura dei piccoli e che, spaventata dagli spari e dai cani, spesso li abbandona per un tempo più o meno lungo ma pericoloso per la loro sopravvivenza. Complimenti, vicepresidente Piana!".