Savona, cadono calcinacci dal ponte, di nuovo chiusa via Beato Ottaviano (FOTO)

Via Beato Ottaviano nuovamente chiusa al traffico all'altezza del ponte per caduta di calcinacci. La decisione è stata presa dalla polizia municipale che ha chiuso la strada per motivi di sicurezza. E' possibile transitare nella via, su entrambi i lati, fino alla chiusura del ponte.

La stessa cosa era successa nel 2021 quando la via era stata chiusa per un mese, da agosto a settembre. Il Comune aveva affidato gli interventi di manutenzione che aveva tolto tutta la vegetazione, erano stati rimossi i calcinacci applicando poi un fissativo per tutta la struttura, e infine erano stati installati dei dissuasori per i volatili.