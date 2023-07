Savona, ciclabile di via Pirandello, al via l'iter per l'affidamento lavori

Sarà la società Ire, come stazione appaltante, a procedere all'iter per l'affidamento dei lavori per la pista ciclabile che dovrà collegare la stazione alla ciclabile di via Stalingrado. Il nuovo tratto di ciclabile permetterà, tramite via Pirandello, di collegare il tratto di ciclabile di via Stalingrado, dalla rotonda di via Vittime di Brescia, con la stazione di Mongrifone. Sarà così possibile avere un unico percorso da percorrere in bicicletta fino al Campus universitario Legino oltre che col la futura ciclabile di via Nizza, in parte già completata, tramite il collegamento del sottopasso di via Bove. Il progetto permetterà di dare un minimo di continuità alle ciclabili savonesi, anche se restano spezzettate.

La ciclabile si inserisce nell’ambito di una serie di interventi di completamento del percorso ciclabile di collegamento tra il Campus Universitario e la stazione ferroviaria Mongrifone di Savona, individuato come itinerario 4 nel “Pumt” del Comune di Savona e considerato prioritario. Alla ciclabile un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2020 ha assegnato risorse per un importo pari ad 214.442 euro per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi sulla sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Non essendoci la copertura integrale della progettazione e della realizzazione dell’intero tratto mancante, IRE ha proposto di procedere con la suddivisione in due stralci. Il primo tra la rotatoria via Vittime di Brescia – via Stalingrado e il civico 3 di via Pirandello, dal costo stimato di 124.000 euro solo per i lavori e il secondo stralcio nelt ratto compreso tra il civico 3 di via Pirandello e l’imbocco della rampa di accesso al parcheggio lato sud della stazione ferroviaria Mongrifone, dal costo dei soli lavori, stimato di 133.500 euro (anche in questo caso solo per i lavori).