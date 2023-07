Varazze, una gara per il plesso dei Piani di S.Giacomo: il comune pensa di ampliare le attività sportive

Una nuova asta pubblica per dare in concessione il plesso sportivo "Volo dei Gabbiani" a Varazze.

Attualmente nel plesso sportivo di via San Giovanni in località Piani di San Giacomo sono presenti una piscina, un campo da mini-golf e uno da calcetto oltre ad un bar e un ristorante, ma l'amministrazione ha deciso di voler implementare le attività, "alla luce delle nuove tipologie di sport attualmente in auge, utilizzando anche altre aree limitrofe (terreni) di proprietà dell'ente (che dovranno però ancora essere stabiliti. ndr) quali beni demaniali, al fine di offrire maggiori servizi e svaghi alla cittadinanza".