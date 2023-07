A10 Genova - Savona, veicolo in avaria: traffico in tilt tra Celle Ligure e Savona

AGGIORNAMENTO : Alle ore 11:30 circa, sulla A10 Genova - Savona si registrano 9 km di coda nel tratto compreso tra Celle Ligure e Savona in direzione Savona che si sono formati a causa di un veicolo in avaria al km 42 già rimosso poco dopo le 10:30.

Sul luogo dell'evento attualmente si circola su entrambe le corsie disponibili, ma la coda diminuisce lentamente a causa degli elevati volumi di traffico. ---

Alle ore 10:00 circa, sulla A10 Genova - Savona si registrano 10 km di coda nel tratto compreso tra Celle Ligure e Savona in direzione Savona per un veicolo in avaria al km 42.

Sul luogo dell'evento attualmente si circola su una sola corsia e sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo in avaria.